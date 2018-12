Tom Hanks in kerststemming: acteur trakteert in hamburgertent

Bezoekers van de hamburgerketen In-N-Out Burger in Fontana in Californië werden verrast op een vroeg kerstcadeautje. Acteur Tom Hanks at samen met zijn vrouw Rita Wilson in de fastfoodtent, ging met fans op de foto en besloot daarna de rekening te betalen voor een aantal mensen die in hun auto in de drive-in stonden te wachten op hun eten. Dit meldt E! News.