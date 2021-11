Tom Hanks sloeg uitnodiging ruimtereis Jeff Bezos af: ‘Ik ga geen 28 miljoen betalen’

Tom Hanks had vorige maand de ruimte in kunnen gaan met de commerciële raket van Jeff Bezos. De acteur vertelde in de talkshow van Jimmy Kimmel waarom hij die uitnodiging vriendelijk heeft afgeslagen.

Op de vraag of het waar is dat de plek die William Shatner uiteindelijk innam eerst aan hem was aangeboden, antwoordde Hanks: ,,Ja, als ik betaalde. Het was iets van 28 miljoen dollar of daar in de buurt. Nu boer ik goed, Jimmy, het gaat prima met me. Maar ik ga geen 28 miljoen betalen.”

Oudste persoon

De ruimtereis van Shatner, die de oudste persoon ooit in de ruimte werd, werd volgens Amerikaanse media bekostigd met een donatie. Hanks zei in de latenightshow dat hij best was meegegaan als hij ook gratis had kunnen gaan. De Apollo 13-acteur grapte dat hij vooral wel eens had willen meemaken “hoe het is om miljardair te zijn”.

Bezos en medemiljardair Richard Branson gingen in juli allebei de ruimte in. De Brit stapte uiteindelijk negen dagen eerder in een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Alhoewel de twee er allebei al een tijdje op gebrand leken als eerste richting space te vertrekken, hield Branson vol dat hij zijn datum niet had geprikt om Bezos te snel af te zijn.