Tom Holland deelt per ongeluk geheime poster van nieuwe Avengersfilm

De vertolker van Spider-Man startte een filmpje waarin hij vertelde dat hij een pakketje had gekregen van zijn Avengers-collega Mark Ruffalo, en geen idee had wat erin zat. Hij opende het pakje tijdens het filmen en zag dat het om de poster ging, waar Mark een briefje bij had gedaan waarop stond: ,,Ik dacht dat jij wel als eerste de poster voor de film wilde zien. Veel plezier ermee." Daarna pas merkte Tom het label op waarop stond 'Eigenaar van Marvel Studio's. Vertrouwelijk, niet delen'. Daarop zette de 21-jarige acteur snel de camera uit.

Alhoewel een flink aantal volgers vermoedden dat het filmpje in scène was gezet, zou het niet de eerste keer zijn dat een van de Avengers-acteur per ongeluk iets verklapt. Mark Ruffalo zelf vergat zijn Instagram Live te stoppen toen hij vorige maand bij de première van Thor: Ragnarok was. Omdat hij zijn telefoon in zijn binnenzak had gestopt lekten er geen beelden uit, maar er waren wel enkele minuten van de film te horen.