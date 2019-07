Tom Holland eerste Spider-Man die een miljard opbrengt: Held gevonden die kijkers raakt

Velen hebben het geprobeerd, maar slechts eentje is erin geslaagd. Tom Holland is op zijn 23e de enige Spider-Man ooit die meer dan een miljard dollar in het laatje heeft gebracht. Na lang zoeken heeft men dan eindelijk de superheld gevonden die mensen in het hart - en dus ook in de portemonnee - raakt. En dan vooral omdat hij niet zo ‘super’ is.

Hij is piepjong en ietwat onwennig, stuntelig zelfs. Klein maar dapper, en een hopeloze flapuit: Spider-Man anno 2019 is heel anders dan de versies die we te zien kregen van zijn voorgangers, zoals Tobey Maguire en Andrew Garfield. Niet dat die twee geen mooie prestatie leverden, maar het is net dat ‘über-menselijke’ kantje dat het publiek massaal doet vallen voor Tom Holland, Marvels laatste rekruut. Het personage doet voor het eerst in lange tijd terugdenken aan de klassieke Spider-Man uit de strips en tekenfilms, met een gevat gevoel voor humor én de bijhorende jeugdige tienerstreken.

In de laatste film, Spider-Man: Far From Home, zien we een superheld tegen wil en dank, een wereldster die eigenlijk liever een gewone tiener, of dan toch op z’n minst gewoon een ‘friendly neighbourhood Spider-Man’ zou willen zijn. Met één duidelijke boodschap: ,,Ik ben op schoolreis, kan er écht niemand anders de wereld redden?”

Box office-succes

Ondertussen staat de film al op de 32e plaats in de wereldwijde rangschikking aller tijden. Met een opbrengst van meer dan een miljard is het ook de eerste Spider-Man-film die die mijlpaal overschrijdt. Spider-Man 3, met Maguire, staat op de tweede plaats met 880 miljoen dollar, en Hollands eerste film, Homecoming, eindigt met brons op 880 miljoen dollar. De films van Andrew Garfield doen het opvallend minder goed. Hij werd door fans immers al meteen gebrandmerkt als ‘een slechte keuze voor de rol’.

Rouw

Het geheim van zijn succes ligt deels in het Marvel Cinematic Universe, een lange keten van Marvel-films die allemaal met elkaar verbonden zijn. Trouwe fans gaan dus élke film in de reeks kijken, ongeacht waar het over gaat, al was het alleen maar om de volgende films nog te kunnen volgen. Far From Home werd op slimme wijze gelinkt aan het einde van de verhaallijn in Avengers: Endgame, waarin Spider-Mans mentor en vaderfiguur Tony Stark (Robert Downey Jr.) om het leven komt. Met de nodige aandacht voor dat rouwproces zien we eerder de menselijke kant van het verhaal dan die van zijn machtige alter ego. Waaruit blijkt dat het belangrijker is om een goede Peter Parker te vinden dan een goede Spider-Man.

Sympathie

Gooi daar nog tegenaan dat Holland ook in het echte leven vaak ongemakkelijk overkomt wanneer er een camera op zijn neus staat gericht. Hij staat bekend als het grootste spoiler-kanon in de Marvel-stal, omdat hij steeds maar blijft verklappen wat er in zijn films staat te gebeuren. Omdat men zoveel schrik had dat hij het einde van Avengers: Endgame de wereld in zou gooien, kreeg hij alleen zijn eigen tekst in het script te zien. Hij wist op voorhand zelfs niet tegen wie hij die zou zeggen. Herkenbaar, misschien? Aandoenlijk, zeker.

Kortom, niet alleen op, maar ook naast het scherm wekt Holland zonder veel moeite de sympathie van het grote publiek op. Het gerucht gaat dat Holland nog zeker voor één film terugkeert als de rondslingerende superheld, om zo zijn trilogie compleet te maken. Daarnaast valt zijn werk in de smaak bij Disney, en werd hij al gevraagd voor andere projecten, zoals de Pixar-film Onward. Daarnaast tekende hij voor de film Cherry, die geregisseerd zal worden door de Russo Brothers, die ook al met hem samenwerkten op de set van Endgame. Hopelijk vertrouwen ze hem dit keer genoeg om hem een volledig script te geven. Eén ding is zeker, als nieuwste goudhaantje van het moment, zal hij meer dan genoeg werk om handen hebben.

