Tommy is terug, een halve eeuw later

Het was een heuse wereldpremière in Nederland, de rockopera Tommy op 29 september 1969 in het Concertgebouw in Amsterdam.



Woensdag, 50 jaar later, brengen Lucas Hamming & Friends een ode aan het meesterwerk van The Who - destijds uitgevoerd in de oerbezetting met Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle en Keith Moon.



,,The Who”, zegt singer-songwriter Lucas Hamming (25), ,,was de reden dat ik begon met gitaarspelen. Van mijn vader kreeg ik het album Who’s Next met dat schitterende nummer Baba O’Riley. Hij liet me bovendien een filmpje zien waarop de groep speelde. ‘En let op die gitarist’, zei hij. ‘Die bespeelt zijn instrument als een krankzinnige.’ Ik vond het zó vet, dat ik zeker wist: het wordt gitaar.”



Omdat moeder Hamming de 9-jarige eerste wilde laten kennismaken met het keyboard, knutselde Lucas een gitaar van K’NEX, het populaire plastic klikspeelgoed. ,,En daar stond ik dan voor de tv. Net zo te raggen als Pete Townshend.” Op de popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam haalde Hamming later de schade in - hij studeerde er in 2015 af en had er toen al talrijke popbands opzitten.



Met zijn vaste band maakte hij sindsdien twee uitstekend ontvangen albums en verscheidene singles en is hij geregeld op tournee. Ook speelde hij Johnny in All Stars de musical en was hij dit jaar te zien als Judas Iskariot in The Passion.