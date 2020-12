Tones and I meest gestreamde zangeres op Spotify

Tones and I heeft al meerdere records op haar naam staan. Zo voerde ze elf weken de Britse singlelijst aan en is ze is de eerste vrouwelijke artiest die zo lang op de eerste plek van de Official Singles Chart stond. Ook bereikte de megahit in meer dan dertig landen een nummer 1-positie en is het de meest gezochte plaat via de app Shazam aller tijden.