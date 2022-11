Top 2000 a gogo gaat door met presentator Herman van der Zandt

Vorige week werden de opnames van de Top 2000 Quiz stilgelegd nadat de Volkskrant een artikel over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk achter de schermen van De wereld draait door (DWDD) had gepubliceerd. Later meldde de omroep dat het programma in ieder geval niet met Van Nieuwkerk zou worden afgemaakt. In samenspraak met de presentator concludeerde de omroep dat door ‘de inhoud en het effect van het artikel het niet mogelijk’ was om de geplande opnames door te laten gaan.

De Top 2000 a gogo zal van 26 tot en met 31 december te zien zijn op NPO 1. ,,We zijn blij dat de Top 2000 a gogo in 2022 toch kan doorgaan, zowel voor het team als voor het publiek”, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen. ,,We hebben in Herman een presentator gevonden die een liefhebber is van het programma, veel weet van muziek en veel ervaring heeft met programma’s die een breed publiek aanspreken. Het team van de Top 2000 verheugt zich erop om met Herman en Leo het Top 2000-café in te gaan.”

Van der Zandt heeft er zin in. ,,De NTR heeft mij gevraagd om voor één keer gastheer te zijn van dit geliefde programma. Dat kan ik moeilijk naast me neerleggen. Het Top 2000-café is voor mij bekend terrein. Ik heb een brede muzieksmaak, maar ben toch ook vooral een kind van de jaren 80. Samen met Leo en de redactie wil ik er een geweldige jaarafsluiting van maken.”

