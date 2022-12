Top 2000 a gogo van start zonder Matthijs van Nieuwkerk: ‘Programma is groter dan welke maker ook’

Van Nieuwkerk besloot in samenspraak met omroep NTR dat het beter was om zich dit jaar terug te trekken als presentator. Dat besluit kwam na een uitgebreid artikel van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk achter de schermen van De Wereld Draait Door (DWDD).

Zijn vervanger zei er zin in te hebben. ,,Toen mij werd gevraagd om voor één keer gastheer te zijn van dit geliefde programma, kon ik dat moeilijk naast me neerleggen. Het Top 2000 café is voor mij bekend terrein. Ik heb een brede muzieksmaak, maar ben toch ook vooral een kind van de jaren ‘80. Samen met Leo en de redactie wil ik er een geweldige jaarafsluiting van maken.’'

Blokhuis wilde heel graag dat de Top 2000 a gogo doorging nadat Van Nieuwkerk zich terugtrok. Het programma is volgens hem groter “dan welke maker ook”, zo zei hij in de NPO 1-talkshow Op1. ,,Kijk, het is allemaal heel dubbel. Alles wat er gebeurt, dat gaan we niet in tien minuten uitpraten”, stelde Blokhuis, die inhoudelijk daarom niets over Van Nieuwkerk wilde zeggen.

,,Er komt van alle kanten veel op je af, aan verwijten, of je iets wel of niet doet. Maar laten we zeggen: wij hebben een programma dat groter is dan welke maker dan ook, ook groter dan ik ben. En dat programma wilden we heel graag blijven maken.”

De Top 2000 Quiz, waarvan een deel al was opgenomen, gaat niet door. De Top 2000 a gogo is van 26 tot en met 31 december te zien op NPO 1.