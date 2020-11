Top 2000 begint dit jaar eerder: ‘Meer lange albumversies te horen’

Danny Vera: ‘Mijn vrouw en ik zitten hele dagen in onze kelder, met onze oude mopshond’

10 november Voor weinigen is 2020 een goed jaar, maar Danny Vera (43) vormt de uitzondering. De zanger verwacht zijn eerste kind, heeft een nieuw album, een buitenlands contract en is mede dankzij Roller Coaster op de top van zijn populariteit. Zijn verhaal in zes hoofdstukken.