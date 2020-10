Top 2000 Café wordt ondanks corona opgebouwd

Frank en Rogier in gesprek met relatiethe­ra­peut na knallende ruzie

8:23 De ruzie tussen Frank Jansen (74) en Rogier Smit (46) lijkt gedeeltelijk te zijn bijgelegd. De realitysterren zijn vandaag tijdens een onlinebijeenkomst in gesprek gegaan met een relatietherapeut. Ook Art Rooijakkers was daarbij aanwezig. De hereniging is donderdag te zien in Rooijakkers over de Vloer, meldt RTL Boulevard.