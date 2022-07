Top 40: deze 00's artiesten staan weer in de lijst en Harry Styles blijft aan kop

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 9 juli. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 14 zakkers en 16 stijgers.

37 (--) DON’T YOU WORRY- Black Eyed Peas, Shakira + David Guetta

Dit is hit nummer 57 voor David Guetta, deze keer in een samenwerking met The Black Eyed Peas en Shakira. David Guetta produceerde al eerder nummers als I Gotta Feeling en Rock That Body voor The Black Eyed Peas en die brachten op hun beurt ruim een jaar geleden hun samenwerking met Shakira, Girl Like Me, tot in de Top 40. Om de driehoeksverhouding compleet te maken: Shakira schreef mee aan Mad Love waarmee David Guetta in 2018 in de top 10 stond. Als vijftal leverden ze Don’t You Worry af en die track is deze week nieuw op nummer 37.

4 (7) IN THE STARS- Benson Boone

Met In The Stars staat er weer eens een onvervalste tranentrekker in de hoogste regionen van de Top 40. De 20-jarige Benson Boone schreef het nummer nadat zijn 97-jarige overgrootmoeder overleed. De twee hadden een ijzersterke band. Zo gingen ze iedere zondagochtend altijd samen naar de kerk.



De Amerikaanse zanger maakte vorig jaar zijn Top 40-debuut met Ghost Town maar die hit bleef toen zitten op nummer 20. In The Stars is hard op weg om de zangers grootste hit te worden. Deze week -met drie plaatsen winst- op nummer 4.

3 ( 4) AUTOMATISCH- Flemming

Flemming weet zichzelf steeds te overtreffen. In oktober 2021 stond hij voor het eerst in de Top 40 en Amsterdam wist in de daaropvolgende weken tot nummer 7 te komen. Opvolger Zij Wil Mij stond eerder dit jaar op plek 6 en nu weet hij ook dat weer ruimschoots te overtreffen. Na vier weken op nummer 4 is Automatisch namelijk de eerste top 3-hit geworden voor de 26-jarige zanger.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Ferrari van Miggy Dela Rosa en James Hype staat een plek hoger en blijft zitten op nummer 2.



Het concert dat Harry Styles vorige week zondag in Kopenhagen zou geven in de Royal Arena is afgelast. Er waren al veel bezoekers aanwezig op het moment dat er bij het naastgelegen winkelcentrum een aanslag plaatsvond. De zanger liet later via zijn sociale media weten kapot te zijn vanwege alle slachtoffers en getroffenen.



In de Top 40 staat hij met As It Was voor de twaalfde week op nummer 1 en daarmee vergezelt hij nu 8 andere hits die dat aantal weken eerder ook wisten te bereiken.

