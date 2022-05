Top 40: Sigourney K. komt bescheiden binnen en Harry Styles al vier weken op 1

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 7 mei. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 zakkers en 15 stijgers.

40 (--) 100 SMSJES- Sigourney K & Ronnie Flex

Sigourney K. maakte eind vorig jaar met Vluchtstrook haar debuut in de Top 40. Terwijl die track deze week vier plekken zakt naar nummer 25, komt ze met de opvolger binnen in de lijst. 100 Smsjes is een samenwerking met Ronnie Flex die daarmee inmiddels zijn 26e Top 40-hit scoort. De track is gebaseerd op Summer Jam waarmee The Underdog Project en The Sunclub in 2003 de Top 40 voor 9 weken wisten aan te voeren. De track van Sigourney K. en Ronnie Flex begint bescheiden als eerste nieuwe op nummer 40.

39 (--) MAYBE YOU’RE THE PROBLEM- Ava Max

Ava Max is deze week toe aan haar elfde Top 40-hit: Maybe You’re The Problem. Van haar vorige tien hits wist de helft in de top 10 te komen en daarbij kwamen Sweet But Psycho en The Motto zelfs op nummer 1.



Haar nieuwste track schreef ze tijdens het moeilijkste jaar van haar leven. Op haar tweede studioalbum, dat we later dit jaar mogen verwachten, staan de meest persoonlijke liedjes die ze ooit heeft geschreven. Afgelopen week was Maybe You’re The Problem de Alarmschijf op Qmusic en deze week komt de track de lijst al binnen op nummer 39.

3 ( 4) TROMPETA- Willy William

Willy William is er vroeg bij met zijn zomerhit. De Fransman hoopt ook nog steeds dat de track een belangrijke rol zal gaan spelen tijdens het WK Voetbal in Quatar. Trompeta is gebaseerd op Infinity dat al twee keer eerder in de Top 40 stond. De originele versie van Guru Josh stond in 1990 twee weken op nummer 3. De remix die in 2008 verscheen wist zelfs vijf weken op nummer 2 te staan. De derde Infinity in de Top 40, nu dankzij Willy William, is dus opnieuw een top 3-hit geworden.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran klimt net als vorige week een plekje en komt daarmee nu op nummer 2.



As It Was van Harry Styles staat voor de vierde week op nummer 1. En voor wie dacht dat we daarmee alles van de Britse zanger hadden gehoord en gezien: nee, nog lang niet. Deze maand verschijnt zijn derde studioalbum Harry’s House en komend najaar is hij ook te zien als Jack in de psychologische thriller Don’t Worry Darling. Afgelopen week verscheen de eerste trailer online.

