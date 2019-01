Topmodel Bar Refaeli gaat Songfestival presenteren

video Per Seconde Wij­zer-finalist nog steeds van slag: Hier heb ik me niet voor opgegeven

11:11 Een bittere pil voor Per Seconde Wijzer-kandidaat Jeroen Meerwijk (28) uit Arnhem in de uitzending van de kennisquiz gisteren. Jeroen kreeg in de categorie Sport plots een muziekgerelateerde vraag voorgeschoteld en ging voor gaas. ‘Ik heb hier best mee gezeten.’