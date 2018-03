Topper Gezocht, net zo hysterisch als je denkt

videoGeen reallifesoap deze keer in aanloop naar de toppers-concerten, maar een heuse talentenjacht waar wordt gezocht naar een tijdelijke Topper. Het programma, vanaf 17 maart te zien bij SBS 6, is geheel in concertthema: pretty in pink: the circus edition . Héél veel eenhoorns, roze boa’s en glitters dus.

In zes afleveringen moeten de vier toppers onder leiding van presentatrice Irene Moors beslissen wie ze straks bij de twee concerten op 25 en 26 mei in de Johan Cruijff Arena naast zich dulden. René Froger, Gerard Joling, Jeroen van de Boom en nieuwkomer Jan Smit zitten tijdens de zoektocht achter een jurytafel in een soort Idols-achtige setting. Kandidaten kunnen door middel van een zelfgekozen liedje aan de vier heren laten horen dat zij de perfecte match zijn. Kandidaten die het tot de laatste aflevering schoppen, moeten door middel van een medley met de vier laten zien dat ze ook samen kunnen optreden. Volgens Irene Moors wordt het programma ‘net zo hysterisch als dat je denkt dat het gaat worden.’



Een échte Topper gaat de man of vrouw die het programma wint, niet worden. De vier finalisten mogen optreden in de pauze van Toppers in Concert, maar voor één van de kandidaten ligt een mooiere prijs in het verschiet. De winnaar staat namelijk met de Toppers op het podium én mag tijdens het concert ook solo een track zingen.

Volledig scherm © ANP De vier Toppers blijven voorlopig in de huidige samenstelling. Maar ze sluiten niks uit, ook niet dat er zich op den duur een vrouw aansluit. ,,De Toppers staan overal voor open”, vertelt Joling. ,,Ook voor jong talent uit bijvoorbeeld andere talentenshows. Maar voor nu ligt de focus op de kandidaten die zich bij ons hebben opgegeven.”

Geen afzeikshow

De keuze is volgens de vier reuze. Jong, oud, dik, dun, met of zonder ervaring. Het zit er allemaal tussen. Iedereen mag het proberen, zolang ze maar aan één eigenschap voldoen: een topper-dna. ,,Een glittertje, een glamourtje, een boaatje, en hoedje. Het is vermaak, het is entertainment. Daar houden we van. Daar zijn we naar op zoek”, aldus Joling.

Volgens presentatrice Irene Moors wordt Topper Gezocht zeker geen afzeikshow. ,,Zo zijn we niet. Iedereen die meedoet, krijgt een eerlijke kans.” Wat voor liedjes worden er gezongen? Volgens Moors niet enkel het levenslied. ,,Hier en daar een goeie snik, maar er zijn ook kandidaten die Bruno Mars zingen.”

De studio - die volledig roze is - doet vrij hysterisch aan, en ook achter de jurytafel zal het er uitbundig aan toe gaan. Dat lijkt ook een beetje de bedoeling van de hele show. ,,We zijn vier andere karakters, en we zijn het zéker niet altijd met elkaar eens”, legt Jan Smit uit. Even wennen aan zijn drie nieuwe collega’s moest hij wel. ,,Hoe deze drie met elkaar omgaan. Dat is wel heftig hoor. Maar ik vind het positief heftig. Bij sommige dingen die ik hoor, gaat het mijn ene oor in, en mijn andere oor weer uit. Dat is de enige manier.”

Volledig scherm © ANP Irene’s eerste talentenjacht

Voor Irene Moors (50) is het presenteren van Topper Gezocht ‘een cadeautje’. ,,Ik ga er heerlijk in mee, het is een leuk genre voor erbij”. Na dertig jaar tv presenteert Moors voor het eerst een talentenjacht. ,,Ik vind het niet het moeilijkste. Het ligt namelijk niet aan mij of alles goed verloopt. Naar Bed met Irene is veel een grotere uitdaging, daar ben ik ook redactioneel bij betrokken. Een programma als dit kost me geen energie, het levert me alleen maar energie op, ook omdat het leuk is om te maken. De opnames zie ik echt als een dagje uit.”



Heimwee naar haar tijd bij RTL heeft ze niet. ,,Ik ben heel blij. Ik zit nu twee jaar bij SBS, en heb alleen maar mooie dingen mogen doen.” Alleen de zondagmiddag, waarop ze jarenlang een programma maakte met Carlo Boszhard, die mist ze nog wel eens. ,,Maar gelukkig spreek ik Carlo nog elke dag.”