Tortelduifjes Katja en Freek schitteren op huwelijksdag

Gehuld in een spierwitte jurk met een ravijndiep decolleté en een sexy split die bijna tot haar middel reikt, schitterde Katja vandaag voor de camera van de fotografen. Van Noortwijk, die koos voor een lichtroze linnen pak, zal echter niet volledig verrast zijn door de opvallende trouwrobe. Katja koos haar japon namelijk in het TLC-programma Say Yes to the Dress, dat op televisie te zien was. Ze gaf daarin onder meer aan een jurk te willen die comfortabel zat. ,,Ik moet er lekker in kunnen dansen en wil niet op hoge hakken. En niet in in een keurslijf. Dat geldt overigens ook voor mijn huwelijk.’’ Katja koos haar jurk uit met hulp van de Rotterdamse stylist Fred van Leer, die destijds het programma presenteerde en vol lof was over de keuze van de ex-soapie.



Veel was er niet bekend over de bruiloft van het stel, die op ongeveer een uur rijden van Amsterdam werd gevierd. Katja liet de afgelopen weken wel wat details doorschemeren. Zo hebben vrienden van het stel zelfgeproduceerde natuurwijn gemaakt, die op het feest werd geserveerd. Het koppel koos daarnaast ook voor een gezond huwelijksdiner. Dat werd verzorgd door chef-kok Pépé Topper van Maris Piper Brasserie in Amsterdam. Uit beelden die Katja op Instagram deelde blijkt dat er onder meer voor maïs, asperges en tomaten is gekozen.



Katja en de veertien jaar jongere Freek leerden elkaar vier jaar geleden kennen, in Guts & Glory, het restaurant van Freek. De vonk sloeg nogal hevig over: binnen een kwartier hadden de twee al een intiem onderonsje op het toilet van het restaurant. Een jaar na hun ontmoeting, wisten Katja en Freek het zeker: ze hoorden bij elkaar. En dus ging Freek op zijn knieën tijdens een vakantie in Turkije.



