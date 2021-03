Trailer Just Say Yes toont huilende Yolanthe in bruidsjurk

Just Say Yes vertelt het verhaal van Lotte, gespeeld door Yolanthe. Ze droomt al haar hele leven van dé perfecte bruiloft, maar als dat moment er eindelijk lijkt te komen, loopt het helemaal mis. In de trailer is te zien dat ze live op televisie wordt gedumpt wordt door haar verloofde Alex (Juvat Westendorp). Het levert een extra probleem op, omdat beiden bij hetzelfde bedrijf werken. Tot overmaat van ramp kaapt haar zusje Estelle (Noortje Herlaar) ook nog haar bruiloftsplannen en stapt zij in het huwelijksbootje met haar baas (Edwin Jonker).



Naast de eerder genoemde acteurs duiken ook Jim Bakkum, Nienke Plas, Tino Martin, Kim-Lian van der Meij, Josylvio, Dave Roelvink, Huub Smit en Pip Pellens op in de film. Just Say Yes komt van de makers van bioscoophit F*ck de Liefde, waarin Yolanthe ook te zien was.