Tranen bij Expeditie Robinson: ‘Als ik maar een beetje van mijn vaders kracht heb, dan komt het goed’

HONGER

Honger? Jawel, maar vooral naar spanning en sensatie, en die kregen we. De beoogde coup (Ferry Weertman eruit) kwam uit de koker van Thijs Boersma, die het juist zo fascinerend had gevonden mensen ‘mee te krijgen om dingen voor elkaar te krijgen’. Nou vandaag eeeven niet. Niek Roozen was de uitbrander van Thijs nog niet vergeten en gaf ‘m het spreekwoordelijke koekje van eigen deeg (‘Deze kon je terug verwachten’), samen London Loy die ook was geswitcht. ‘Je bent een winnaar als je ook kunt verliezen’, roep ik wel eens in huize Jansen, als na het Hartenjagen de kaarten door het huis vliegen. Thijs kan dat -Expeditie Robinson blijft een spel, een heerlijk spel- en droeg zijn verlies majestueus. Met een grote glimlach. Mooie battle-affiche volgende week: Thijs versus Vincent. Dat wordt smullen.

HELD

Eigenlijk had ik al vanaf het begin sympathie voor London Loy, die aardige, baardige televisiekok. Kon misschien ook niet anders, als je hoort naar wie hij vernoemd is: Michael Landon, kent u hem nog? Die ook al zo innemende acteur uit de tv-serie Het kleine huis op de prairie? Daar was de moeder van London dol op. Haar moeder, zijn oma dus, gaf hem aan bij de burgerlijke stand maar...zat er een lettertje naast. Ach, London of Landon, nou en?

De televisiekok met dat schitterende zangerige accent was geroerd door de videoboodschap (wie zegt er in hemelsnaam nog video?) van zijn vriendin Nadia, met wie hij zestien jaar is en twee pubers heeft. Ze wenste hem alle kracht en liefde. ,,Ik geloof in jou.’’ Traantjes bij de kok. Op de Eilandraad verklapte hij: ,,Nu weet ik honderd procent zeker dat ik haar ga vragen te trouwen.”

Guess what? London ging vanavond, nog voor de uitzending, op z’n knieën bij een etentje in Café Pompette. ,,En ze zei ja!”, laat hij weten.

HARTZEER

Ik heb het vaker gezegd: Expeditie Robinson is meer dan een survivalprogramma. Bij de videoboodschappen van thuis komt veel samen. Gemis, verlangen, humor en vooral pure liefde. Ranomi Kromowidjojo (,,Hou vol lieffie, trots op je’’) bracht ‘haar’ Ferry in tranen en April Darby kreeg spierpijn in haar kaken van ‘haar’ Alessandro, met wie ze normaal gesproken ‘dag en nacht’ praat. ,,Dus voor mij is het óók een expeditie.” Hij noemde haar terecht ‘een baas’. ,,Dit bewijst dat vrouwen sterker zijn dan mannen.”

Geroerd keek en luisterde ik naar Niek, die ook een video van thuis kreeg. ,,Hoe zal het papa gaan?”, had hij zich al dagenlang op het eiland afgevraagd. Zijn vader was al zeven jaar ongeneeslijk ziek. Op het scherm zagen we hem, met hond op schoot, glunderend kijken. Hij maakte geintjes met Nieks moeder en straalde van trots. ,,Je bent een kanjer”, zei hij tegen zijn zoon. Het emotioneerde Niek. ,,Toen ik wegging naar Maleisië, zei hij: ‘Ik zal op je wachten’.” En vader hééft op zijn zoon gewacht, maar korte tijd later, nog voor de eerste aflevering van Robinson werd uitgezonden, moesten ze onherroepelijk afscheid nemen. Mooi gebaar van RTL en producent SimpelZodiak: bij hoge uitzondering kreeg senior een compilatie te zien van de verrichting zijn junior in Expeditie Robinson.

Nieks woorden over zijn vader raakten me. ,,Ik ben zo ongelooflijk trots op hem, op hoe sterk hij is geweest de afgelopen jaren. Ik hoop dat ik iets van de kracht heb, die hij heeft. Ook al is het maar een klein beetje dat ik van hem heb, dan komt het wel goed.”



Ik ben ervan overtuigd: dat heb je Niek.

