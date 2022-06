Tranen bij RTL Boulevard na item rechtszaak Peter R. de Vries: ‘Je bent zo machteloos’

Gordon zet peperdure huizen te koop en blijft voorgoed in Dubai wonen

Gordon blijft voorgoed in Dubai wonen. De presentator stelt dat hij zijn ‘happy place’ heeft gevonden en heeft daarom zijn peperdure huizen in Amsterdam en Zuid-Afrika in de verkoop gezet. ‘Verder kijken hoeft niet meer, hier verlangde ik naar’, aldus Gordon op Instagram.

