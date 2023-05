Trauma na schrijven lied Arcade: ‘Ilse brandde mij helemaal af en begon te dreigen’

Donny Roelvink heeft nieuwe vriendin: ‘Ik laat haar anoniem’

Donny Roelvink is opnieuw gelukkig in de liefde. Dat doet de 25-jarige Roelvink-telg uit de doeken in de podcast Pauls Huisfeest. ,,Ik geniet gewoon heel erg van thuis zijn en ik heb een heel lieve meid thuis zitten nu”, aldus de influencer.