Trekken ‘veilige blockbusters’ als Minions deel 3 de bioscoopbranche uit het slop?

Bioscopen Europa verliezen 19 miljard euro door coronacri­sis

De Europese bioscopen zijn sinds begin 2020 zeker 19 miljard euro aan inkomsten misgelopen door de coronacrisis. Dat blijkt volgens The Hollywood Reporter uit het jaarverslag van de International Union of Cinemas (UNIC). Het is voor het eerst dat er een serieuze schatting van de verliezen van de Europese bioscopen wordt gemaakt.

22 juni