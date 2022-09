Trijntje Oosterhuis brengt eerbetoon aan overleden Henny Vrienten met speciaal album

Oosterhuis brengt met Xander symfonische bewerkingen van nummers van Henny’s laatste drie soloalbums ten gehore. De zangeres werkte in haar carrière meermaals samen met de zanger. Zo schreef hij onder meer de tekst van haar nummer Vlieg met me mee.

Het album dat een eerbetoon aan Henny is, verschijnt op 27 januari 2023. Oosterhuis, Xander en het Residentie Orkest staan dan in de Haagse concertzaal Amare. Op 31 januari is er een concert in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Zaterdag is een voorproefje te horen in het programma Matthijs gaat door.

Vrienten overleed in februari van dit jaar op 73-jarige leeftijd. Vrienten was sinds 1980 de frontman van Doe Maar. De band had hits met nummers als Sinds 1 Dag Of 2 (32 jaar), Is Dit Alles en Smoorverliefd.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week een theorie die Tim Hofman niet besprak, het gesprek met Nick en Simon en de degradatie van Radar. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: