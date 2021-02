Trijntje Oosterhuis pakt hoofdrol van Maria in The Passion

Trijntje is vereerd en vindt het heel bijzonder om de rol van Maria te vervullen. ,,Ik wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit wel nodig.” De zangeres, die zelf moeder is van vier kinderen, herkent zich wel in Maria. ,,Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde.”



Het verhaal, over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, heeft een universele waarde volgens Oosterhuis. ,,Het heeft ons allemaal iets te zeggen. We kunnen de warmte en liefde uit het verhaal wel gebruiken.”