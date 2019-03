Trijntje viert jubileum ook met Jackson-nummers

Trijntje Oosterhuis heeft met haar band Total Touch drie keer in het voorprogramma van Michael Jackson gestaan en is een groot liefhebber van zijn muziek. De documentaire Leaving Neverland is ook Trijntje niet ontgaan. ,,Ik heb zeker gekeken en ik vind het zo'n gecompliceerd verhaal dat ik mij er eigenlijk niet over uit wil spreken", zegt ze in een interview voor de camera van het ANP. ,,Het is natuurlijk heftig allemaal, maar voor mij doet het niks af aan de legacy die Michael Jackson muzikaal heeft achtergelaten, en dat koester ik in mijn hart.”



Het blijven nog steeds de lievelingsplaten van Trijntje. Wat dat betreft verandert er voor haar helemaal niks. Daarom worden liedjes van Michael Jackson ook zeker gespeeld tijdens haar jubileumconcert. ,,Alleen al omdat zijn muziek het eeuwige leven verdient en het ook echt verankerd is in mijn leven inmiddels.”



Pleurisgoed

In 2009 heeft Trijntje Oosterhuis een paar maanden na de dood van de King of Pop, het tribute album Never Can Say Goodbye uitgebracht. Het akoestische album met daarop liedjes van Michael Jackson heeft ze samen met gitarist Leonardo Amuedo opgenomen. ,,En die nummers zijn gewoon pleurisgoed", zegt Trijntje. ,,Al die liedjes, je kan ervan vinden wat je vindt, het zijn gewoon geweldige songs. Ik heb daar heel veel mee getoerd, mijn publiek is daar ook heel erg mee verwant geraakt. Het zou heel raar zijn als ik dat element van mijn carrière opeens niet vertegenwoordig."



Trijntje Oosterhuis viert met haar concert in de Ziggo Dome haar carrière vanaf het moment dat zij bekend werd bij het grote publiek, tot nu toe. Die bekendheid was nog voor haar grote doorbraak tijdens de opening van de ArenA in 1996. Daarvoor kreeg Trijntje de kans om mee te gaan op tournee met saxofonist Candy Dulfer.

