Trollen bestoken familie van Euphoria-ster Sydney Sweeney met haar naaktscènes: ‘Walgelijk’

Euphoria -ster Sydney Sweeney (25), een van de populairste jonge actrices in Hollywood, heeft sinds haar naaktscènes in de hitserie te maken met naar gedrag van trollen op internet. Die bestoken zelfs haar familie met afbeeldingen van haar blote lichaam. ,,Het is ronduit walgelijk.’’

Sweeney is met haar rol van Cassie Howard een van de blikvangers van de HBO-succesreeks. Het personage maakt in het eerste seizoen een zware tijd door als naaktbeelden van haar worden rondgestuurd op haar highschool. De fictieve verhaallijn is inmiddels werkelijkheid voor de actrice, vertelt ze vandaag in gesprek met GQ.

Na het verschijnen van de uitzending maakten trollen schermafbeeldingen van de naakte actrice, om die vervolgens op Instagram te delen. Vanwege de matige beeldkwaliteit kwamen ze daar vermoedelijk mee weg; het platform tolereert normaliter geen bloot.

,,Het ging op een gegeven moment zo ver dat ze mijn familie gingen taggen’’, vertelt Sydney. ,,Mijn neefjes hebben dit niet nodig. Het is ronduit walgelijk en oneerlijk. Je hebt een personage dat onder een vergrootglas ligt omdat ze op school geseksualiseerd wordt en dan doet het publiek hetzelfde.’’

Sydney, ook bekend van The handmaid’s tale en White lotus, sprak al vaker over de reacties op haar naaktscènes. Als iemand die ‘fileveroorzakend, internet-brekend sexy’ is, zoals GQ schrijft, moet ze extra hard werken om serieus te worden genomen.

Wanneer mannelijke acteurs uit de kleren gaan, krijgen ze al snel lof voor hun lef. Maar hoe goed Sweeney ook acteert - ze werd twee keer genomineerd voor een Emmy -, in de media gaat het uiteindelijk toch over haar uiterlijk. ‘Ik ben heel trots op mijn werk in Euphoria, maar niemand praat erover omdat ik naakt ging’, kopte The Independent eens boven een interview met haar.

Hele familie keek per ongeluk mee

De actrice ontkent overigens dat ze in de clinch heeft gelegen met Euphoria-schrijver en -regisseur Sam Levinson, omdat hij scheutig zou zijn met onnodige blootscènes. Ze vertrouwt volledig op wat hij wil doen met haar personage, zegt ze. Als er in het script staat dat de actrice naakt moet zijn en zij vindt dat voor de scène niet nodig, luisteren de makers en gebeurt het niet, aldus Sydney eerder al.

Een deel van haar familie heeft haar lichaam trouwens ook al buiten Instagram gezien. Sydney was even vergeten dat ze zeer pikante seksscènes had gedraaid - de recensent van The Guardian werd bijna duizelig van de hoeveelheid seks, naakte lichamen en ruw geweld in het laatste seizoen - toen ze besloot met de hele familie op een ‘reusachtig scherm’ naar een nieuwe aflevering te kijken. De reactie van haar grootouders was nogal bijzonder.

