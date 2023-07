Trotse koning filmt geslaagde Alexia die de vlag met schooltas eraan hijst op Paleis Huis ten Bosch

Donderdag behaalde Alexia haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College of the Atlantic. De eerste vier jaar van haar middelbareschooltijd bracht ze door op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Sinds 2021 studeerde ze in Wales.

In mei rondde de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar examens af. Alexia zat in de klas met Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Komend jaar neemt Alexia een tussenjaar , net zoals haar oudere zus Amalia dat na de middelbare school deed. ,,Beetje reizen, werken en van alles”, zei Alexia over de invulling van dat jaar. De prinses zei dat er ,,heel veel plannen” zijn, maar er is ,,nog niets gepland.”

