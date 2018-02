Trotse Marc schreeuwt het van de daken: Ik ben 115 kilo afgevallen

Volgens Van der Linden, zo schrijft hij bij een actuele foto (een liftselfie) van zichzelf, is hij vooral afgevallen door veel te zwemmen en te zwoegen in de sportschool. Daar heeft hij kennelijk zó veel tijd in gestoken dat zijn sociale leven op een laag pitje kwam te staan. ,,Maar dat laatste heeft ook positieve kanten'', verzekert hij, zich excuserend voor zijn verwarde haren door de wind in Londen waar hij momenteel verblijft.



Medio november vorig jaar gaf zijn weegschaal al 95 kilo aan: 110 kilo minder dan eerst. Ook toen zette hij een foto op Instagram. Heel even twijfelde op dat moment of hij het betreffende kiekje al dan niet met de wereld zou delen. Desondanks besloot hij de foto - waarop zijn volgers reageren met reacties als 'respect', 'knap' en 'je ziet er goed uit' - toch te plaatsen. ,,Ik heb me de pleuris gewerkt aan afvallen, trainen en een nieuwe levensstijl. Ik ben nog lang niet ‘klaar’ maar wel goed bezig. En ineens maakte ik een foto waarvan ik dacht: daar is eindelijk op te zien waaraan ik zo hard heb gewerkt. Iets van spieren, veel te veel haar maar ook: stralende ogen en een tevreden lach'', aldus Van der Linden.



Hij liet een paar maanden geleden aan deze site weten over zijn opvallende afvalrace: ,,Ik ben blij met het resultaat, maar nog absoluut niet klaar, als ik dat überhaupt ooit zal zijn. Ik ben nu wel ‘slanker’ dan ik ooit als volwassene ben geweest.'' Met een gezonde dosis humor merkte hij nog op dat het 'een godswonder' is dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima hem nog steeds herkennen. Hij werkt, zo benadrukte hij, aan een boek waar zijn hele verhaal in zal staan. Wanneer dat verschijnt is nog niet bekend.