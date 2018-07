Trotse Monica Geuze deelt zoet kiekje met kleine Zara-Lizzey

In tegenstelling tot Lars, die zijn volgers al met meerdere foto's van Zara-Lizzey heeft bestookt, deelt Monica voor het eerst een duidelijke foto met haar trots. Te zien is hoe het meisje in de armen van haar moeder slaapt, die met een verterend gezicht naar haar kijkt.



Het enorme leger aan fans dat Monica heeft, reageert massaal op de foto. 'Ze is zo mooi en schattig!', reageren veel volgers. Ook zijn mensen nieuwsgierig of het meisje voortaan in de vlogs van Monica te zien is. 'Ik hoop het zo', schrijft een fan bij die vraag.



Monica zei eerder dat ze niet van plan is om het kindje dagelijks bloot te stellen aan camera's. ,,Ik vind dat heel lastig. Ik deel bijna alles wat ik doe. Ik ga dat niet bepalen voor mijn kindje en het niet goed vinden voor de baby.''