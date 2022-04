Trotse Olivia Rodrigo laat Grammy kapotvallen

Madonna verbijs­tert fans met filmpje op TikTok: ‘Gaat alles wel oké met je?’

Er is op sociale media heel wat beroering ontstaan nadat Madonna (63) een opvallende video deelde op TikTok. Terwijl alle grote namen uit de muziekwereld zondagavond aanwezig waren bij de Grammy’s, maakte de Queen of Pop een filmpje waarin te zien is hoe ze op vreemde wijze een kus uitdeelt aan de camera. Sommige fans noemen het haar ‘meest verontrustende’ wapenfeit tot nu toe.

