Trotse Roxeanne toont haar rondingen en Marieke klaar voor verhuizing

Najib Amhali: Het scheelt dat ik die coke niet meer hoef te betalen

3 maart Najib Amhali (49) krijgt flink minder geld binnen sinds het begin van de coronacrisis, maar hij bespaart ook wat. Sinds hij gestopt is met het gebruiken van cocaïne houdt hij best wat centjes over. Dat vertelt de cabaretier gekscherend in Veronica Magazine.