Trouwe Lowlandsgangers krijgen voorrang bij volgende kaartverkoop

NOS: Mannenhoc­key uitzenden was een journalis­tie­ke afweging

27 juli De NOS heeft vanmiddag de olympische wedstrijd van de Oranje hockeymannen uitgezonden, in plaats van de match van de Oranje voetbalvrouwen. De omroep koos daarvoor omdat de plaatsing van de hockeymannen in de volgende ronde nog niet zeker is. Dat de Oranje Leeuwinnen in de volgende ronde komen, is wel vrijwel zeker.