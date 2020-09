Trouwjurk Sylvie Meis is binnen: ‘Klaar voor Florence’

Hoe de bruidsjurk van Sylvie eruit ziet, is vooralsnog een groot geheim, maar het mag duidelijk zijn dat er flink wat uren in zijn gestoken. Het was eerst nog maar de vraag of de japon überhaupt op tijd geleverd kon worden vanuit Tel Aviv, maar die stress kan Meis nu achter zich laten.



‘Maandenlang is er gewerkt aan mijn droomjurk(en) om perfect te zitten en nu zijn ze klaar om naar Florence te gaan’, laat Meis in haar Instagram Stories weten.



Eigenlijk zouden de tortelduifjes al in mei trouwen, maar die bruiloft werd vanwege het coronavirus uitgesteld. Het huwelijk vindt plaats in Florence en duurt in totaal vier dagen.



Meis en Castello leerden elkaar vorig jaar juni kennen op het huwelijk van een vriendin van de presentatrice, waar de vonk tussen de twee zou zijn overgeslagen. Hun relatie werd al snel serieus. Het koppel maakte in oktober, toen ze elkaar nog maar een paar maanden kenden, hun huwelijksplannen bekend.