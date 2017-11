Trump en Woods samen op de golfbaan

video The Voice-hunk Bram Houg: Het was net een achtbaanrit met 500.000 loopings

24 november Gaat Bram Houg (22) uit Goes in Zeeland The Voice of Holland-finaliste Isabel Provoost uit Middelburg achterna? Vanavond schitterde hij op televisie bij het nieuwe seizoen van de populaire talentenjacht. De Zeeuwse zanger betoverde met When We Were Young van Adele de coaches. ,,Ik krijg weer kippenvel als ik eraan terugdenk”, glundert de zanger.