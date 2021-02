Trump verlaat acteursvakbond, 29 jaar na rol in Home Alone 2: ‘Jullie hebben niets voor mij gedaan’

De 74-jarige zat in de bond omdat hij in het verleden het programma The Apprentice produceerde en presenteerde en hij rolletjes had in onder meer Home Alone en The Little Rascals. Hij brak met de vakbond geheel in eigen stijl, door onder meer ‘Who cares!' te schrijven over het onderzoek van de bond naar zijn handelen voorafgaand aan de bestorming van het Capitool.