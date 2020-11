Turncommentator Hans van Zetten na kwetsende uitlatingen per direct weg bij de NOS

Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport, noemt zijn zelfgekozen vertrek een verstandig besluit ,,De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid. Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld. Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt.”



Nooter roemt hem ondanks het vervelende afscheid toch voor zijn werk. ,,De NOS is hem veel dank verschuldigd voor zijn vakkennis, zijn karakteristieke stem en zijn legendarisch geworden commentaar. ‘Hij Staat, ik sta, het is ongekend’ - zijn en blijven onderdeel van het collectief geheugen van de Nederlandse sport.”



Van Zetten werd in 2012 een nationale beroemdheid door zijn commentaar bij de gouden oefening van Epke Zonderland op de Olympische Spelen in Londen. Hij werd een hit op Twitter en een cultheld van de tv. Tijdens dat commentaar sprak hij ook de woorden: ‘Hij Staat, ik sta, het is ongekend’.