Tv- en radioprogramma’s experimenteren voorzichtig met publiek

Woordvoerders van de drie programma’s stellen dat het om kleine groepjes mensen gaat. Maar het is weer toegestaan om kleine aantallen mensen te ontvangen, mits de locatie zich ervoor leent en de andere coronaregels streng worden toegepast. De gasten houden hun mondkapjes op tot zij op hun plaats zitten en houden als zij lopen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

Lees ook PREMIUM Dit zijn de festivals en concerten waar je deze zomer eindelijk weer van kunt genieten

,,We zijn aan het bekijken wat de komende tijd de mogelijkheden zijn qua publiek”, stelt een zegsman van BNNVARA. Een aantal nog aan te kondigen programma’s zou zich lenen voor publiek. ,,Nog niet alle regels en voorwaarden zijn duidelijk. Is het bijvoorbeeld een optie dat bezoekers een PCR-test doen voordat ze naar binnen gaan? Daar buigen we ons nu over.”

Dit was het nieuws

Ook AVROTROS stelt per programma te willen bepalen wat de mogelijkheden zijn. ,,De eerste uitzending die mij nu te binnen schiet is Dit Was Het Nieuws”, stelt een zegsvrouw. ,,Maar dat speelt pas over twee maanden. We zien tegen die tijd wel wat de regels en de mogelijkheden zijn.”

Talpa laat desgevraagd weten de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en de bijbehorende maatregelen te nemen. ,,Omdat ieder programma anders is, bekijken we per programma steeds wat de mogelijkheden in de meest actuele situatie zijn”, legt een woordvoerder uit. ,,Zo geldt voor De Oranjezomer dat er volgens het actuele protocol dertig man aan publiek aanwezig mag zijn in de studio.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.