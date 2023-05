Tv-kenners uiten kritiek op RTL 4: ‘Lijkt niet meer te begrijpen wie haar kijker is’

kenner geeft tips Is het tij nog te keren voor Nadia? ‘Het is onduide­lijk voor wie ze dit programma maken’

De nieuwe talkshow Nadia is net een week onderweg of al bijna afgeschreven. Kan het tij nog worden gekeerd, nu het programma aan de tweede week begint? Producent Hans Dekker maakte meer dan duizend afleveringen van Catherine, de show van Catherine Keyl. Hij keek afgelopen week naar Nadia en komt met kritiek én tips. ,,Het is nog te braaf.’’