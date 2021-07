Tv-kok Hugo Kennis verbreekt verloving

‘Verdrietig nieuws op deze regenachtige woensdagochtend’, begint Kennis. ‘Het verbreken van een relatie is natuurlijk altijd verdrietig en dat is bij ons zeker niet anders. Nu even alle rust nemen, dit verwerken en met een positieve blik kijken naar de toekomst.’

Kennis liet in het najaar van 2019 weten dat hij en Bos verloofd zijn. Vorige week liet hij al weten dat zijn relatie in zwaar weer gekomen was. ,,Iedere relatie heeft ups en downs en we zitten even in een down”, vertelde Hugo in de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed. ,,Er zijn zoveel dingen waar een taboe omheen hangt en dat kun je maar op één manier doorbreken: door het te zeggen. Ik hoop wel dat we eruit komen. Echt heel erg”, aldus Hugo. ,,Ik hou echt van deze jongen.”