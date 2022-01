Tv-presentator Willibrord Frequin: ‘Ik heb nog maar kort te leven’

Begin volgende maand komt er een boek uit over Frequin van schrijver Fons de Poel, die hem in zijn tachtigste levensjaar volgde. Frequin kondigde in november zijn afscheid van de televisie aan. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Eerder maakte hij voor zowel RTL als SBS jarenlang De Week van Willibrord en was hij reporter voor KRO’s Brandpunt.