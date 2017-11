Tv-programma 'Verkracht of niet' opeens heel actueel

Wanneer is seksueel gedrag acceptabel en waar ligt de grens? BNNVARA start op 7 november met Verkracht Of Niet, een programma dat raakt aan de actualiteit met de #MeToo-discussie en de vermeende verkrachting van Jelle Brandt Corstius in het bijzonder. ,,Eerst werden de wenkbrauwen gefronst, nu zegt iedereen: wát een timing”, stelt Bernard van den Bosch van Skyhigh TV, de producent.

Toen het programma in augustus bekend werd was er veel scepsis...

Van den Bosch: ,,Dat had alles te maken met de titel die nogal rauw was. Verkracht of niet, nou, dat weet je toch zeker zélf wel, was het algehele gevoel. Met al die verhalen rond de #MeToo-discussie is de nuance aangebracht. Kijk naar het verhaal rond Jelle Brandt Corstius en Gijs van Dam. Dat zijn persoonlijke drama’s. De een zegt verkrachting, de ander ziet het als een onschuldige vrijpartij. Over dat grijze gebied gaat ons programma.”



Een rauw voorbeeld uit de actualiteit dus?

,,De relevantie kan niet sterker worden geïllustreerd. Als maker hoop je dat een programma goed in de tijd valt, maar deze discussie speelt natuurlijk al langer. Wij zijn een jaar geleden al begonnen en hebben het een maand voor de #MeToo-periode opgenomen. De woorden Me Too vallen dan ook niet. We maken het programma onder andere samen met Centrum Seksueel Geweld, dat op de tafel stond te dansen toen we het aankaartten. Dit is zó nodig, stelden zij.”



Is dat niet ongelooflijk, anno 2017?

,,Het is de tijd van seksualisering. Van social media met Snapchat, sexting, Instagram, Facebook. Er is zoveel nog niet bekend en niet gezegd. Het is vreselijk dat daar zoveel persoonlijk leed bij komt kijken. In ons programma zijn geen daders of slachtoffers in beeld, maar worden ware gebeurtenissen nagespeeld, besproken en doet de rechter uitspraak. Het thema wordt op drie gebieden behandeld: op werk, tijdens het uitgaan en in een relatie.”



Wat hopen jullie te bereiken?

,,Seks is iets heel moois is, mits het door alle twee als zodanig wordt beleefd. Als een van de twee dat anders ziet, moet je in gesprek. Wanneer ga een grens over? Die discussie willen wij op gang brengen.”