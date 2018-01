Tv-rechter Judge Judy nu zelf voor rechter gesleept

Onlangs kocht de Amerikaanse zender CBS de rechten van Judge Judy voor 95 miljoen dollar. Spreckman en Switzer kregen niets van het geld dat werd verdiend aan de realityshow. Via een rechtszaak hopen de dames minimaal 4,75 miljoen dollar over te houden aan de bemiddeling die uiteindelijk leidde tot de start van Judge Judy.



Het programma is al sinds 1996 te zien in Amerika en werd in de eerste jaren ook in een aantal Europese landen uitgezonden, waaronder in Nederland. Na een paar jaar verdween Judge Judy van de Nederlandse buis, maar het programma keerde in 2015 terug bij RTL8. Inmiddels is de show te zien bij FOX.