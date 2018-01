Twaalf BAFTA-nominaties voor fantasydrama The Shape of Water

Behavle The Shape of Water is overigens ook de deels in Nederland opgenomen oorlogsfilm Dunkirk voorgedragen in de categorie beste film. De film The Shape of Water is een soort sprookje over de doofstomme Elisa die als conciërge werkt in een laboratorium waar een amfibisch wezen gevangen wordt gehouden. Ze wordt verliefd op het schepsel en verzint een manier om samen te ontsnappen. Het fantasydrama was zeven keer genomineerd bij de Golden Globes maar ging zondag maar met twee prijzen naar huis.