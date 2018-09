Twan Huys heeft de sfeer (nog) niet aan zijn kont hangen

Dít is het nieuwe RTL Late Night

9:02 Voor presentator Twan Huys (54) is het nu echt begonnen. Zijn eigen RTL Late Night. Vanavond om 22.30 uur stipt trapte hij af in de gloednieuwe studio in De Hallen in Amsterdam. Hoe ziet het er daar uit? Zit het programma heel anders in elkaar? En, niet geheel onbelangrijk: heeft Huys afscheid genomen van de beroemde kaasstengels?