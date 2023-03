Twee druppels haar vader Tom Cruise, maar ze heeft niets meer met hem te maken: hoe gaat het met Suri Cruise?

Wie één blik op haar werpt, weet meteen wie haar vader is. Suri Cruise (16), die zich zelden laat zien voor de camera’s, floreert op alle gebieden. Momenteel is ze samen met haar moeder Katie Holmes (44) volop bezig met de volgende grote stap in haar leven: het vinden van een universiteit. Vader Tom Cruise (60), heeft daar geen aandeel in en weigert alle contact.

Hoe is hun relatie geïmplodeerd? En is ze écht wel verlost uit de klauwen van Scientology? Suri Cruise zat waarschijnlijk niet vol spanning op de bank te kijken naar de Oscaruitzending op 12 maart. Ook al kwam Top Gun: Maverick - waarin haar vader Tom de hoofdrol speelt - in aanmerking voor verschillende Oscars. Eén nominatie werd zelfs verzilverd. Nee, Suri heeft wel andere dingen aan haar hoofd. Zij is momenteel op zoek naar een geschikte universiteit, en in haar thuisland - de Verenigde Staten - gaat daar een uitgebreid selectieproces mee gepaard. Dat betekent dat ze nu al volop bezig moet zijn met essays, buitenschoolse activiteiten en vrijwilligerswerk, om ervoor te zorgen dat ze overkomt als een goede aanwinst voor de scholen die ze verkiest.

Lees ook Tom Cruise wil dochter Suri (12) pas weer zien als ze zich bekeert

Wat papa Tom Cruise in de tussentijd uitspookt, kan haar niets schelen. De laatste keer dat Tom met zijn dochter werd gefotografeerd, was het meisje nog maar zeven. “Eén van de eerste en enige dingen die ze zich van hem herinnert, is dat hij hen in de steek liet”, zo zegt een insider. Suri werd sinds haar prille kinderjaren uitsluitend opgevoed door haar moeder, actrice Katie Holmes. Die laatste zal je niet meer zo vaak op het scherm zien als haar ex-man. Ze liet het Hollywoodleventje namelijk achter zich om beter voor haar dochter te kunnen zorgen. Ze was in 2020 nog te zien in de film The Secret: Dare To Dream, maar ziet acteren niet meer als haar fulltime job.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het gezin Cruise in 2007 © EPA

“Tom heeft niets meer te maken met Suri’s leven”, zo melden vrienden van Holmes aan de Britse krant The Mirror. “Hij is er dus niet om haar te helpen bij het aanmelden bij universiteiten. Een bekende vader, met veel geld, zoals hij, zou haar wellicht een stapje voor hebben gegeven. Maar ze wil intussen niet meer met hem geassocieerd worden.” Volgens de insiders zou Suri haar zinnen gezet hebben op een plekje binnen de opleiding Mode aan de Fordham University in New York. “Katie daarentegen zet haar schouders helemaal onder het applicatieproces van haar dochter, en doet er alles aan om haar te helpen. Hoewel Suri bij verschillende scholen een aanvraag heeft gedaan, hoopt ze dan Fordham haar aanvaard. Dat is haar eerste keuze, en ook Katie zou het fijner vinden om haar in New York te houden, waar ze al jaren wonen. Door alles wat ze al hebben meegemaakt, is ze nogal overbeschermend. Ze houdt Suri graag in haar zicht.”

En dat betekent ook uít het zicht van de media. Katie en Suri worden amper in het openbaar gezien, laat staan gefotografeerd. Hoewel ze naar eigen zeggen een goede band hebben en een vrolijk leven leiden, kiezen ze er bewust voor om zo weinig mogelijk online te plaatsen. “Ik denk daar heel erg bij na”, zei Katie daar zelf over. “Sociale media... Wat je daar plaatst, is uiteindelijk ook blijvend, hé. Ik behandel dat als een magazine. Ik zal nooit iets impulsiefs posten.” Dochter Suri heeft voorlopig nog geen enkel sociale media-account.

Geen verwend nest

Voorlopig gaat Suri naar de Sacred Heart-school in Manhattan. Dat is een prestigieuze privéschool, maar wel eentje waar leerlingen verplicht uniform moeten dragen en waar er absoluut geen speciale behandeling of privileges voor bepaalde studenten worden toegestaan. “Katie heeft die school gekozen omdat ze Suri wil leren dat ze inderdaad veel centen hebben, maar dat dat niet het belangrijkste is in het leven. En dat ze nooit een speciale behandeling mag eisen omdat ze wat meer sociale status heeft. Kortom, ze wil dat Suri een goede persoon wordt. Eentje die minder belang hecht aan rijkdom en geld dan haar vader. Hij was het die haar tijdens haar kleuterjaren al alles gaf wat haar hartje begeerde, en haar te behandelde als een prinses. De waarde van geld? Ze hadden er toch genoeg, dus waarom zou hij haar dat leren? Katie is er lange tijd in meegegaan, maar uiteindelijk is dat geen opvoeding waar ze in geloofde.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Katie Holmes en Suri Cruise: een zeldzame recente foto van de jongedame. © BrunoPress/imagedirect

Alimentatie

Papa Tom Cruise heeft al sinds 2013 geen contact meer met zijn dochter. Een jaar nadat hij scheidde van Holmes, besloot hij dat hij niet meer betrokken wilde zijn bij haar opvoeding. Hoewel de rechter hem recht gaf op tien bezoekdagen per maand, koos hij er zelf voor om Suri niet meer te zien. Hij betaalt nog wel alimentatie aan Katie, zoals de rechter hem dat heeft opgelegd. Het gaat om een bedrag van 400.000 dollar (zo’n 368.000 euro) per maand, tot de dag dat Suri 18 jaar oud wordt. Verder ging hij ermee akkoord om al Suri’s noodzakelijke onkosten te betalen, zoals bezoekjes aan de tandarts, medische zorgen, schoolgelden en dergelijke. “Ze hebben al meer dan een decennium geen contact meer met elkaar”, bevestigen de insiders. “Suri gaat ook niet naar zijn films kijken en zoekt niet op waar hij mee bezig is. Voor haar is hij een vreemde.”

Scientology

Dat heeft alles te maken met zijn hoge functie binnen Scientology, de invloedrijke geloofsovertuiging (door velen gezien als een sekte) waarvan hij het uithangbord is. Hoewel ze een zwijgcontract tekende en er amper een woord over heeft gelost, is het algemeen geweten dat Holmes besloot om van Cruise te scheiden vanwege Scientology. Ze wilde haar dochter niet als Scientologist opvoeden. Tom wilde exact het tegenovergestelde, en ze zag maar één uitweg. Contact met mensen die geen lid zijn van de controversiële kerk, wordt sterk ontmoedigd door de organisatie. Ook als het om naaste familie gaat. Tom koos uiteindelijk dus voor hen, in plaats van voor zijn dochter. Dat gaf hij zelf toe, vlak na zijn scheiding.

(Lees verder onder zijn foto)

Volledig scherm Tom Cruise en Katie Holmes met een jonge Suri, toen ze beiden nog lid waren van Scientology. © Getty Images

“De kerk van Scientology beslist alles”, legt de bron uit. “Met wie hij mag omgaan en met wie niet, bijvoorbeeld. Suri is geen lid, dus zij valt er meteen buiten. Katie heeft de kerk verlaten, dus zij is nog erger. Ook zijn andere ex, Nicole Kidman, mag hij niet zien. Die zaak ligt zelfs nog moeilijker, want Nicole heeft vanwege Scientology geen contact meer met haar eigen kinderen.” Tom en Nicole hebben samen twee kinderen: Connor en Bella Cruise. Beiden zijn zij overtuigde aanhangers van de vreemde religie, en ze kozen ervoor om bij hun vader te blijven toen hun ouders uit elkaar gingen. Ze verbraken sindsdien elk contact met hun bekende moeder. In 2019 trouwde Connor, maar Nicole was niet uitgenodigd. “Tom heeft die beslissing gemaakt. Connor overwoog het om haar toe te laten op zijn trouwfeest, maar Tom zei nee, en zijn wil is wet.”

Zowel Katie Holmes als Nicole Kidman worden door Scientology bestempeld als een ‘Supressive Person’, ofwel een ‘onderdrukkende persoon’. Dat betekent vrij vertaald dat ze een vijand zijn van de kerk, en dat niemand met hen om mag gaan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tom Cruise met een jonge Suri, toen ze nog bij Scientology hoorde. © WireImage

Nooit uit het oog verloren

Maar volgens kenners heeft Tom zijn dochter nooit écht uit het oog verloren. Actrice Leah Remini, die jarenlang lid was van de kerk, maar zich er daarna van afscheurde, waarschuwt voor zijn ‘meesterplan’. “Katie is een ‘Supressive Person’, dus net als elke andere Scientologist gelooft Tom dat hij niet met haar of Suri om mag gaan. Maar binnenkort wordt Suri 18 jaar oud. De connectie met Katie vervalt dan. Scientology maakt samen met Tom plannen om haar naar de kerk te lokken en haar lid te maken. Ze kunnen erg overtuigend zijn, het zijn echte stalkers.”

“Ik geloof wel dat Katie - die dat wereldje even goed kent als ik - daarop voorbereid is”, zegt Remini. “Ik ben erg trots op haar omdat ze zo slim geweest is om die sekte te verlaten, en dat ze haar dochter beschermd heeft voor hun invloeden. Suri is een slim meisje, en dankzij haar moeder is ze vast goed op de hoogte van alle wanpraktijken binnen de kerk. Ze zal zich niet zomaar laten wegkapen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Katie Holmes met dochter Suri in New York. © GC Images

Mysterieuze verdwijningen

“En dat is maar goed ook”, vervolgt ze. “Want Tom Cruise is een kwaadaardige man. Hij staat mee aan de top van Scientology, en hij weet perfect tot welke gruwel ze in staat zijn. Wie buiten de lijntjes loopt, ‘verdwijnt' op mysterieuze manier. Zelfs de vrouw van zijn beste vriend, Shelly Miscavige, is al 15 jaar niet meer in het openbaar gezien. Waar is ze? Wat hebben ze met haar gedaan? Tom knijpt een oogje dicht voor zulke dingen, en maakt er een punt van om zich niet af te vragen wat er met haar gebeurd is. Ze zijn bloeddorstig en volhardend in hun strijd tegen de buitenwereld, en zeker tegen kerkverlaters.”

“Katie, Nicole en ik hebben geluk dat we bekend zijn", zucht ze. “Onze verdwijning zou te veel hoofden doen draaien, te veel aandacht op hun praktijken vestigen. Maar ik laat mijn huis wel maandelijks checken op afluisterapparatuur. Ik ben er zeker van dat Katie dat ook nog doet. Bovendien hebben we zeer goede beveiliging voorzien. Dat is nodig, maar we leven niet in angst. Uiteindelijk zijn we allebei moeders die weten dat ze het juiste gedaan hebben voor onze dochters, zodat zij een goed leven kunnen hebben. Vrij van al die vreemde praktijken.”