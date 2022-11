Twee kopstukken NPO nemen voorlopig taken Frans Klein over

Twee kopstukken van de NPO nemen voorlopig gezamenlijk de taken van Frans Klein over. De Directeur Video legde dinsdag zijn taken tijdelijk neer na de onthullingen in de Volkskrant over de misstanden achter de schermen bij DWDD . Genremanager Remco van Leen en HR-manager Jojanneke Doorn zullen voorlopig samen het werk van Klein overnemen, maakte de NPO donderdag bekend.

Van Leen draagt zijn taken als genremanager Cultuur & Amusement per direct over aan zijn collega Stephan Alspeer. De functie van Doorn wordt overgenomen door een van de personeelsfunctionarissen van de afdeling.

Klein heeft zijn taken neergelegd in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de NPO doet naar de werkomstandigheden bij het BNNVara-programma De Wereld Draait Door (DWDD). De NPO kondigde maandagmiddag een onafhankelijk onderzoek aan naar de werkcultuur bij DWDD. Onderzocht zal worden welke signalen over misstanden er zijn geweest en wat er met die signalen is gebeurd.

Klein was destijds als mediadirecteur van BNNVara nauw betrokken bij de opnames van DWDD. In een vrijdag gepubliceerd onderzoek door de Volkskrant deden tientallen oud-medewerkers van DWDD hun verhaal. Zij spreken van ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’ door Matthijs van Nieuwkerk.

De NPO-baas zei in de krant niet van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen geweten te hebben. Hij erkende dat sommige uitspraken van Van Nieuwkerk ‘te ver’ gingen, maar zei dat het ook ‘de werkcultuur’ was. ,,Misschien vonden wij dat heftige gedrag op heel veel plekken in de mediawereld normaal. Ik ben er niet trots op hè, ik vind het niet fraai - maar die werkcultuur was op veel plekken in Hilversum zo hard.”

