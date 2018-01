Twee Nederlanders genomineerd voor Oscar

Onze filmrecensent Ab Zagt voorspelde vooraf dat de cameraman veel kans maakte op een nominatie. Voor zijn spectaculaire beelden in het oorlogsdrama Dunkirk oogstte hij al veel lof van zijn vakgenoten. Eerder was hij verantwoordelijk voor films als het Bond-avontuur Spectre en de sciencefictionfilm Interstellar.



Regisseur Christopher Nolan prees zijn vaste cameraman Van Hoytema al de hemel in voor zijn werk aan Dunkirk. ,,Hoyte is niet alleen in artistiek opzicht een kanjer, maar ook qua techniek is hij grandioos'', stelde Nolan. ,,Hij kan heel goed overweg met die zware IMAX-camera's. Ik ben het helemaal met je eens: voor zijn inbreng verdient hij volgend jaar op zijn minst een Oscarnominatie.''

Volledig scherm Hoyte van Hoytema genomineerd voor Oscar. © Oscars

Make-up

Ook de Nederlandse make-upartiest Arjen Tuiten maakt dit jaar kans op een Oscar. Hij werkte mee aan de film Wonder. Die film vertelt het verhaal van een misvormde jongen die voor het eerst naar school gaat. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Julia Roberts.



De in Friesland geboren Tuiten werkt al een aantal jaar als make-upartist in Hollywood. Hij werkte eerder onder meer aan films als World War Z, Thor, Iron Man 2 en Alice in Wonderland.

Special effects

Zagt noemde ook special effects-expert Erik-Jan de Boer als potentiële kandidaat voor een nominatie. De Boer droeg zijn steentje bij aan de Netflix-film Okja. Hij werd helaas niet genomineerd voor de Oscar voor beste special effects. Daar zijn de kanshebbers Blade Runner 2049, Star Wars: The Last Jedi, het tweede deel van Guardians of the Galaxy, War for the Planet of the Apes en Kong: Skull Island.



De Nederlandse Oscarinzending Layla M is al bij de voorselectie voor de Beste Niet-Engelstalige film afgevallen.

Volledig scherm Hoyte Hoytema en Christopher Nolan aan het werk op de set van Dunkirk. Foto Melinda Sue Gordon © RV

