Twee overvallers Mark Gillis krijgen vijf jaar celstraf

Gestolen Van Gogh terug in Ikea-tas na speurwerk kunstdetec­ti­ve: ‘Het was net een film’

Ruim drie jaar nadat een schilderij van Van Gogh op spectaculaire wijze werd gestolen uit het museum Singer in Laren, is Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar eindelijk terug. Dat meldt kunstdetective Arthur Brand, die intensief heeft samengewerkt met de politie om het werk in handen te krijgen. Het werk werd geretourneerd in een Ikea-tas.