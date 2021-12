Twee sterren voor chronisch sippe Sandra Bullock in Netflix-drama The Unforgivable

Update Jelka van Houten over moeizame band met haar vader: ‘Er was altijd gedoe’

Jelka van Houten was gisteravond in Linda’s Wintermaand bijzonder openhartig over de moeilijke band die ze had met haar vader. Hij was alcoholist en amper aanwezig in het leven van de actrice. Pas toen haar vader overleed kon ze omarmen wie hij was, zo vertelde ze voor het oog van 806.000 kijkers. ‘Ik dacht: zo, nu heb ik je voor altijd.’

