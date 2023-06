Twee sterren voor de nieuwe Transformers: zelden was spektakel zo slaapverwekkend

recensieIn het blikken Transformers -universum worden mensen gereduceerd tot betekenisloze miertjes. Probeer zo’n film maar eens een kloppend hart te geven. Deel 7, Rise of the Beasts die donderdag in première gaat, doet een dappere poging een meer humaan verhaal te vertellen. Zodra de robots elkaar weer het beeld uit beuken, stopt dat hart direct met kloppen.

‘Bigger is better’, was lang het devies in Hollywood en regisseur Michael Bay zat op de troon. Maar de films uit zijn explosieve Transformers-franchise schotelden kijkers een dusdanig onnavolgbare en monotone chaos voor, dat zelfs fans die vroeger met de jaren 80-poppetjes speelden, thuis bleven.

Misschien was daarom Bumblebee uit 2018 zo’n schot in de roos. Met een nieuwe regisseur aan het roer (Travis Knight), minder stuntwerk en de focus op slechts één personage van metaal die een ontroerende vriendschap aangaat met een dolend tienermeisje, werd Transformers in één klap weer aantrekkelijk. Een stapje terug doen is soms zo gek nog niet.

Rise of the Beasts zoekt naar de gulden middenweg. Centraal staat voormalig soldaat Noah Diaz (Anthony Ramos uit de ondergewaardeerde filmmusical In The Heights) die geen kans krijgt op de arbeidsmarkt en met tegenzin zijn heil zoekt in autodiefstallen. Hij heeft direct onze sympathie.

Via wat omwegen belandt hij samen met een jonge archeologe in een eeuwenoud conflict waarbij drie groepen robots betrokken zijn. Voor wie dat wil weten, het betreft de Maximals, de Predacons en de Terrorcons. Er is ook een overkoepelende dreiging met de naam Unicron, een Transformer van planeetformaat die op het punt staat de Aarde in één hap door te slikken.

Een meer menselijke insteek, dat is gelukt. Nu nog uitvinden hoe (toch weer een overdaad aan) die robotactie aantrekkelijk in beeld te brengen. Zelden waren uitgerekend de spektakelelementen zo slaapverwekkend. Hoe knap de trucages ook zijn, het blijven beukende stukken blik.

Regie: Steven Caple Jr. Hoofdrollen: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Peter Cullen en Michelle Yeoh

