Tweede aflevering talkshow Johnny de Mol slinkt fors in kijkcijfers

Film jodenvervolging Regisseur: ‘Wij ontheili­gen het brave imago dat Anne Frank tot nu toe had’

6 september Regisseur Ben Sombogaart (74) was niet geïnteresseerd in het maken van de zoveelste speelfilm over het dagboek van Anne Frank. Maar de herinneringen van Annes hartsvriendin Hannah Goslar stelde hem in staat een ander beeld van de Joodse onderduiker te tonen. ,,Ze wordt in deze film een beetje ontheiligd.’'