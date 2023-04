Tweede Kamer: streamingdiensten als Netflix moeten investeren in Nederlandse producties

Streamingplatforms als Netflix en Disney+ moeten, als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, verplicht een deel van hun omzet investeren in Nederlandse producties. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hier een akkoord over bereikt, bevestigt Pim van Strien van de VVD. De stemming over de wet is vier weken op rij uitgesteld omdat partijen het niet eens konden worden. Dat ging onder meer over het bedrag dat naar onafhankelijke producenten moet gaan. De Kamer gaat eind mei in debat over het voorstel.

De partijen hebben wekenlang onderhandeld over wijzigingen van de wet die zijn ingebracht door VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks en ook in tegenspraak waren met elkaar. Deze zullen worden aangepast zodat een Kamermeerderheid ermee akkoord kan gaan.

Streamingplatforms met een omzet van minimaal 10 miljoen in Nederland moeten 5 procent hiervan in Nederlandse producties steken, luidt het plan van de coalitie. Dat hoeft niet per se om een Nederlandstalige productie te gaan. Fries mag ook. Zelfs een Engelse film is toegestaan, als deze maar een origineel script heeft in het Nederlands en over de cultuur of geschiedenis van het land gaat.

Volledig scherm Géza Weisz en Holly Mae Brood in de Netflix-thriller The Takeover. © Netflix

D66, PvdA en GroenLinks pleitten tijdens een debat over de wet voor een lagere omzetgrens. Daar kon de VVD zich niet in vinden. Die vreesde dat kleine streamingbedrijven hierdoor zouden worden weggejaagd naar het buitenland, waaronder ook nieuwe spelers. Dit voorstel is nu van tafel. De rechtse coalitiepartij gaat wel akkoord met een hoger percentage, ook een wens van links. Aanvankelijk zou het 4,5 procent zijn.

Twistpunt

Uit vrees dat Netflix al het vrijgemaakte geld in eigen Nederlandse producties steekt, wilden linkse oppositiepartijen dat 80 procent van het bedrag naar onafhankelijke producenten zou gaan. D66 was hier positief over, maar de VVD zag zo’n verplichting niet zitten. De twee liberale coalitiepartners hebben elkaar op dit vlak ontmoet op 60 procent.

Een ander twistpunt was het type Nederlandse producties waar het geld aan mag worden besteed. In het wetsvoorstel wordt alleen gesproken over films, documentaires of series. Lucille Werner (CDA) vindt dat het geld naar vrijwel elk genre moet kunnen gaan, ook bijvoorbeeld naar comedy of reality-tv. Dit plan stuitte op weerstand van linkse partijen en D66. Werner lijkt met hulp van rechtse oppositiepartijen verzekerd van voldoende steun als ze het plan aanpast: de helft van het geld moet naar films, documentaires en series, de andere helft mag naar elk genre.

Netflix lanceerde reeds enkele zogeheten ‘originals’ uit Nederland, waaronder The Takeover met Holly Mae Brood, Ferry met Frank Lammers, Forever Rich met Jonas Smulders en het Nederlands-Belgische Noise met Sallie Harmsen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: